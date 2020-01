Arrivées, départs, dernières rumeurs : ce qu’il faut retenir du mercato de l’OL

Un calendrier chargé, des objectifs élevés et deux blessés importants (Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde) : voici l’équation que l’Olympique Lyonnais devait résoudre pour ce mercato d’hiver. D’ordinaire considéré comme un marché de correction, ce mois de janvier s’est finalement apparenté à un tournant pour la suite de la saison. Voici tout ce qu’il faut retenir du mercato hivernal lyonnais.

Les arrivées à l'OL : anticipations et besoins comblés

Sans faire de folies, l’OL a su composer avec ce contexte délicat pour réaliser un mercato plutôt cohérent au rayon des arrivées. En apparence en tout cas. L’ancien Angevin Karl Toko-Ekambi a été prêté avec option d’achat par Villarreal jusqu’à la fin de la saison. L’attaquant du Havre Tino Kadewere, meilleure artilleur de Ligue 2, s’est engagé à l’OL tout en terminant la saison dans son club. Et la bonne surprise de cette fin de mercato se nomme Bruno Guimarães, talentueux milieu brésilien de l’Athletico Paranaense, qui a préféré le projet lyonnais à l’Atlético de Madrid. Enfin, le jeune milieu défensif Camilo Reijers de Oliveira a débarqué en provenance de Serie B brésilienne.

Les départs à l'OL : Tousart, mais plus tard…

Dans le même ordre d’idée que l’opération Kadewere, l’Olympique Lyonnais a acté le transfert de Lucas Tousart dans le sens des départs. Mais le milieu défensif ne rejoindra le Hertha Berlin que l’été prochain, terminant la campagne actuelle à l’OL sous la forme d’un prêt de 6 mois.

Les dernières rumeurs à l’OL : beaucoup de noms ronflants

Le secteur offensif de l'OL a fait l’objet de toutes les attentions : des champions du monde Olivier Giroud (Chelsea) et Thomas Lemar (Atlético de Madrid) à l’ancien de la maison Mariano Diaz (Real Madrid), en passant par l’international français Kevin Gameiro (Valence), de nombreux noms ronflants ont été évoqué pour étoffer l’attaque lyonnaise. Les autres cibles potentielles concernaient le poste de latéral gauche (Roussillon, Digne, Ricardo Rodriguez) et de défenseur central. Dans le sens des départs, Bertrand Traoré ou Marcelo sont restés au bercail. Tout comme le jeune Amine Gouiri.