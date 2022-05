Angleterre : Guardiola forcé au silence concernant Haaland

"Le Borussia Dortmund et Manchester City m'ont dit que je n'avais pas le droit de dire quoi que ce soit tant que la transaction n'est pas totalement bouclée", a-t-il répondu lors d'une conférence de presse avant le match en retard de la 33e journée de Premier League, mercredi, à Wolverhampton. "Je ne peux rien dire désolé. On aura le temps d'en parler" plus tard, a-t-il encore ajouté précisant bien que ce n'était pas qu'il ne voulait pas en parler, mais qu'il n'avait pas le droit. Lundi, la presse britannique avait affirmé que l'officialisation de l'arrivée de Haaland serait faite au cours de la semaine et que le joueur avait même déjà passé sa visite médicale.

Dortmund, où le Norvégien évolue depuis début 2020, avait indiqué le même jour, avoir donné quartier libre à Haaland pour la journée, afin de "régler des affaires personnelles". City devra débourser 75 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire, pour recruter le joueur mais, selon la presse, en ajoutant les commissions diverses, la prime à la signature et le contrat de 5 ans qui prévoit un salaire de 25 millions d'euros par an, la transaction s'élèverait au total à quelque 250 M EUR.