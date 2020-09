Angers a tenté de faire revenir Sofiane Boufal

En quête de renforts offensifs, Angers a tenté de faire revenir un de ses anciens fers de lance. Selon les informations de L'Equipe, le SCO a activé la semaine dernière la piste conduisant à Sofiane Boufal. Âgé de 27 ans, le milieu de terrain offensif de Southampton n'a pas donné suite à cette approche. L'international marocain, qui s'était révélé sous les couleurs angevines entre 2013 et 2015, ne manque en tout cas pas de courtisans, puisque l'Olympiakos et le Betis Séville ont fait part de leur intérêt pour l'ancien vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé, à un an de la fin de son contrat avec les Saints.



Les dirigeants angevins cherchent parallèlement à compenser le départ de Baptiste Santamaria pour Fribourg. Le profil du milieu de terrain défensif du Sporting Portugal, Idrissa Doumbia, ferait partie des priorités à ce poste. Pour aboutir dans ce dossier, le club entraîné par Stéphane Moulin devra y mettre le prix : sous contrat jusqu'en juin 2024, le joueur de 22 ans est estimé autour de 10 millions d'euros.