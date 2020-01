Angel Di Maria clame son attachement au PSG

Angel Di Maria évolue au PSG depuis 2015. Après des débuts moyens dans la capitale française, l’Argentin a pris ses marques et est devenu progressivement l’un des cadres de la formation francilienne. Du côté du Parc, tout le monde se félicite de pouvoir compter sur lui. Et, lui aussi est très heureux de défendre les couleurs de cette équipe. Il se voit même le faire pendant encore quelques années, avant de rentrer dans son pays et retrouver éventuellement son club formateur.

Di Maria : « C’est l’une de mes meilleures saisons »

En conférence de presse ce samedi, « El Fideo » a été questionné justement sur la suite. Ayant un contrat qui expire dans un an et demi, il aurait pu s’inquiéter par rapport à sa situation. Ce n'est pas le cas. Et cela ne s’empêche pas de s’inscrire dans la durée avec les champions de France : « Il n'y a pas de discussion pour l'instant. Je n'ai pas la tête à ça. J'ai déjà dit que je voulais que le PSG soit mon dernier club en Europe. Après je retournerai en Argentine. » Un message qui a le mérite d’être clair. À 31 ans, Di Maria a donc encore beaucoup à donner, et il est déterminé à le faire du mieux que possible : « Je travaille tous les jours pour être meilleur. C'est l'une de mes meilleures saisons. »