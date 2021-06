[Mercato]

Amiens voit grand pour son attaque. Le club de Ligue 2 a annoncé lundi le recrutement de Tolu Arokadare. En fin de prêt au FC Cologne (10 apparitions en Bundesliga en 2020-2021), ce Nigérian de 20 ans a passé avec succès la visite médicale et s'est engagé sous forme de prêt avec une option d'achat de deux saisons.D'une envergure immense (1m97), celui qui portera le numéro 9 s'était révélé en Lettonie sous les couleurs de Valmiera, avec 22 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues entre 2018 et 2020. Un début de parcours européen qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Terem Moffi, Nigérian comme lui.