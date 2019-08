Alves devrait boucler la boucle

Dani Alves a bien essayé de se replacer au Barça... Mais c'est non, comme l'indiquait Sport il y a quelques jours. Alors, contre mauvaise fortune bon cœur, l'illustre latéral droit brésilien devrait poursuivre sa carrière - et très probablement la terminer - à la maison, plus exactement au Sao Paulo FC. A 36 ans, il va signer pour trois ans, à en croire les informations locales de Goal.com.

Au-delà du côté affectif, c'est justement la durée du contrat qui serait de nature à faire pencher la balance. Car en Europe, que ce soit l'Inter, la Juventus ou Manchester City, personne n'était disposé à lui offrir plus d'un an. En vacances au Brésil, Dani Alves est attendu dans les prochains jours afin d'officialiser le transfert, mais un accord verbal a déjà été trouvé. Pour rappel, l'ancien Barcelonais est libre de tout contrat depuis son départ du PSG.

Elu meilleur joueur de la Copa America, qu'il a aussi soulevée en tant que capitaine vainqueur du Brésil, il venait de poster une offre d'emploi un peu décalée sur Instagram, rappelant qu'il était sur le marché. Sao Paulo, dans un premier temps, pensait que les exigences salariales seraient insurmontables, mais Dani Alves a donc mis de l'eau dans son vin face à la difficulté de la situation pour lui.