Alvaro Gonzalez veut rester à Marseille

Même si une blessure à un péroné puis une suspension ont contrarié sa première partie de saison, Alvaro Gonzalez s’est parfaitement intégré dans la rotation mise en place par André Villas-Boas. L’Olympique de Marseille n’a d’ailleurs toujours pas perdu le moindre match lorsque l’expérimenté défenseur espagnol était sur le terrain. Prêté par Villarreal, le natif de Potes devrait donc retourner chez le Sous-Marin jaune à la fin de l’exercice 2019-20.

A moins que l’OM ne lève son option d’achat. Une hypothèse apparemment tout à fait crédible et qui semble faire saliver le joueur de 29 ans. « Si le club voit la façon dont je joue, il m’achètera, a soufflé l’ancien sociétaire de l’Espanyol Barcelone. J’espère que ce sera officiel bientôt. Je voudrais signer pour quatre ans. Quand vous êtes prêté avec option d’achat, il y a des clauses, mais je suis venu avec tellement d’envie que je n’y ai pas fait attention. Je crois que la condition était que je joue cinq matchs minimum, or je les ai déjà joués. Le club me veut et je veux rester au club, donc tout sera plus facile. »

Alvaro: "On est vraiment en confiance, il faut maintenir cette ligne"