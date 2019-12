Xabi Alonso (38 ans) débute tout juste sa nouvelle carrière d’entraineur. Actuellement, il s’occupe de la Réserve de la Real Sociedad, son club formateur. L’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de Liverpool est ambitieux, mais il n’est pas au point de viser les postes les plus prestigieux dès maintenant. Ainsi, quand il lui a été demandé s’il serait prêt à coacher le Bayern si les dirigeants bavarois venaient à le solliciter, le Basque a indiqué que ça serait trop tôt pour lui. « Je suis là où je veux être en ce moment. Je commence tout juste ma carrière d'entraîneur et je n'ai pas d'objectifs au-delà de Saint-Sébastien. Le reste c’est juste des gens qui parlent, a-t-il confié au quotidien espagnol Marca. J'espère que je pourrai devenir un meilleur entraîneur, ici à la Real, et profiter de chaque année de ma carrière. Ce qui doitarriver arrivera et ces clubs peuvent recruter les meilleurs entraîneurs du monde et je ne fais que commencer. » Pour rappel, en tant que joueur Xabi Alonso a passé trois ans en Bavière (2014 et 2017), enrichissant notamment son palmarès personnel par trois titres de champion d’Allemagne.