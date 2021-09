Sans club depuis la fin de son contrat au Borussia Mönchengladbach en juin dernier, Ibrahima Traoré entretient sa forme au Dynamo Dresde. Voire plus si affinités. Le milieu de terrain offensif international guinéen s'est entraîné ce jeudi avec le club de Bundesliga 2 et prendra part aux séances vendredi et samedi, a annoncé le Dynamo sur son site officiel. Jusqu'à y signer ? Âgé de 33 ans, le natif de Villepinte a fait toute sa carrière outre-Rhin, portant successivement les couleurs du Hertha Berlin, d'Augsbourg et du VfB Stuttgart avant de rejoindre les Fohlen en 2014. Dernièrement, son nom avait circulé du côté de l'Iran et du club d'Esteghlal FC.