Leonardo n'aurait pas oublié Allegri

Cela fait un peu plus d’un an qu’on n’a plus revu Massimiliano Allegri sur un banc. Et cela commence à faire un peu long. Inactif depuis qu’il a quitté la Juventus en mai 2019, le très respecté technicien toscan commence à se tourner les pouces. Après avoir pleinement profité d’une année sabbatique, il a hâte de rebondir et relever un nouveau défi. Le problème qui se pose pour lui c’est que les postes vacants ne sont pas légion chez les grands clubs. Il n’y a point d’ouverture, pas même auprès de ceux qui l’apprécient et qui l’ont déjà sondé par le passé.

Le PSG ne peut pas se séparer de Tuchel

Le PSG entre dans cette dernière catégorie. Leonardo, le directeur sportif des champions de France, est un grand fan d’Allegri. Dès son retour du côté du Parc, il avait envisagé d’installer ce dernier à la barre technique de l’équipe francilienne. Ce souhait reste toujours de mise, si l’on se fie à ce que révèle L’Equipe. Mais, tant que Thomas Tuchel est sous contrat et que les résultats parlent en faveur de l’Allemand, le Brésilien ne sera pas en mesure de concrétiser l’intérêt qu’il a envers l’entraineur six fois champion d’Italie.

Allegri n’a donc d’autres alternatives que de prendre son mal en patience. Si le projet du PSG le tente ou celui de n’importe quel autre grand club étranger, il doit attendre qu’un confrère soit débarqué de ses fonctions. Ce n’est pas l’idéal, mais c’est le prix à payer quand on choisit de se retirer volontairement du devant de la scène.