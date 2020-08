Algérie : Un entraîneur français pour le Paradou AC

Le Paradou AC a un nouvel entraîneur. Hakim Malek a été officiellement nommé à la barre technique du club algérien ce mercredi. Le coach français de 48 ans s'est engagé pour une durée de deux ans, et remplace le Portugais Francisco Chalo, arrivé à la fin de son contrat. Ce natif des Bouches-du-Rhône, passé notamment par Marseille-Consolat, visera à ramener le club formateur de Ramy Bensebaini et autre Youcef Atal dans le haut du tableau, après une saison interrompue définitivement par le coronavirus et terminée au 10eme rang de Ligue 1. Adjoint de Bernard Casoni à Nîmes puis au MC Alger, cet ancien coach du MC El Eulma est conseillé par l'agent FIFA Walid Bouchenafa, bien implanté sur le marché algérien.