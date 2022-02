Algérie : Des négociations avec Domenech ?

Les discussions remonteraient à une dizaine de jours



Un nouveau défi pour Raymond Domenech ? Licencié en février 2021 de son poste d'entraîneur du FC Nantes après seulement 7 matchs sur le banc des Canaris, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France s'était illustré par son incapacité à remporter une rencontre durant son très court cycle (4 nuls et 3 défaites). Si depuis, Nantes va bien mieux, occupant la 7ème place de Ligue 1 et sortant d'un succès face au PSG obtenu samedi soir lors de la 25ème journée de Ligue 1 (3-1), Domenech garde visiblement un certain statut dans le panorama du football mondial.Le technicien âgé de 70 ans, finaliste de la Coupe du monde 2006 avec l'équipe de France, aurait été contacté il y a une dizaine de jours par la Fédération algérienne. L'instance aurait même effectué une petite entorse à son idée de départ pour le poste de DTN, alors qu'elle avait, selon la source, annoncé qu'elle procéderait à un appel à candidature pour nommer le futur Directeur technique national en sachant qu'Ameur Chafik a été limogé la semaine dernière.. Éliminée de la dernière Coupe d'Afrique des Nations lors de la phase de groupes de la compétition, la sélection entraînée par Djamel Belmadi jouera sa place pour la Coupe du monde 2022 au Qatar à l’occasion du barrage de la zone Afrique, face au Cameroun (match aller le 25 mars, retour le 29).