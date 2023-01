Et si Luka Modric allait rejoindre Cristiano Ronaldo du côté d'Al-Nassr l'été prochain ? Cela pourrait clairement se produire étant donné que le Croate, Ballon d'Or en 2018 et quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, arrive en fin de contrat au Real Madrid au terme de la saison. Présent chez les Merengue depuis 2012, Modric pourrait s'en aller dans quelques mois et d'après le média saoudien Alyaum, Al-Nassr aurait obtenu l'accord du milieu de terrain de 37 ans, visiblement désireux d'effectuer une dernière pige à l'étranger.

Une prolongation au Real pas à écarter

Toujours aussi indispensable au milieu de terrain du Real Madrid, Modric continue de rayonner avec désormais Toni Kroos et Aurélien Tchouaméni, venu remplacer Casemiro l'été dernier. Mais Modric pourrait donc bien s'en aller de la capitale espagnole au terme de la saison et il aurait ainsi donné son accord au club saoudien. Revoir un duo avec CR7 serait une perspective des plus enthousiasmantes pour les fans. Il se pourrait que l'ancien milieu de Tottenham quitte bien le Real, désireux de se renouveler au milieu avec Eduardo Camavinga appelé à être de plus en plus titulaire. Cependant, une surprise avec une prolongation jusqu'en 2024, n'est pas à écarter. Modric pourrait encore vivre une saison avec la Maison Blanche avant de filer en Arabie Saoudite. À suivre...