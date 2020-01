Déjà annoncé cet été, le nom d'Hakim Ziyech revient ces dernières heures du côté d'Arsenal. Désormais coachés par Mikel Arteta, les Gunners auraient selon The Express activé la piste conduisant à la star marocaine de l'Ajax Amsterdam. Auteur d'un début de saison de haute tenue (8 buts et 21 passes décisives en 29 matchs), le milieu de terrain offensif plairait particulièrement au nouveau manager espagnol, désireux d'injecter du sang neuf dans un compartiment du jeu où Mesut Özil n'est plus en odeur de sainteté depuis longtemps. Sous contrat avec les Lanciers jusqu'en juin 2022, Ziyech pourrait ne pas être retenu en cas de bonne offre. La somme de 43 millions de livres (soit 50 millions d'euros environ) est évoquée.