Chaque saison ou presque, depuis des décennies, l'Ajax Amsterdam perd plusieurs cadres de son effectif. La grande force de plus grand club des Pays-Bas est sa capacité de résilience en faisant confiance aux joueurs issus de la formation.



Heureusement pour le quadruple vainqueur de la C1, les transferts permettent de maintenir un équilibre financier viable. Le départ de Lisandro Martinez à Manchester United a, par exemple, rapporté un peu plus de 57 millions d'euros (source Transfermarkt.fr).

Une participation bien récompensée

The Mirror précise vendredi que des éventuels bonus s'élèveraient à environ 10M. Le quotidien britannique évoque également 66 000 euros dans la caisse de l'Ajax à chaque participation du défenseur central argentin à un match des Red Devils (avec un plafond de 30 rencontres par saison).



Lisandro Martinez, 24 ans, s'est engagé jusqu'au 30 juin 2027.