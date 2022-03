Ajax : Les offres ne manquent pas pour Mazraoui

Le Bayern Munich offre une concurrence sérieuse au FC Barcelone, qui est également intéressé par la signature du latéral droit Nasser Mazraoui, qui évolue à l'Ajax. Selon Mundo Deportivo, le Bayern a fait à Mazraoui une offre énorme de 10 millions d'euros par saison pour essayer de le convaincre. C'est beaucoup plus que ce que Barcelone est prêt à lui offrir.

Le Barça aussi le veut

Le contrat de Mazraoui avec l'Ajax expire à la fin de cette saison et il est courtisé par plusieurs des élites européennes. Le Milan et le Borussia Dortmund gardent également un œil sur la situation. Mazraoui, 24 ans, a fait toute sa carrière à l'Ajax. Estimé à 20 millions d'euros par Transfermarkt, le défenseur a été sélectionné 12 fois en équipe nationale marocaine et a marqué un but. Il a fait 133 apparitions avec l'Ajax depuis qu'il est entré dans l'équipe première du club néerlandais, avec 10 buts et 9 passes décisives.