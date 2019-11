Adil Aouchiche (PSG) courtisé par la Fiorentina

Adil Aouchiche ne peut plus passer inaperçu. Déjà meilleur buteur de l’Euro U17, avec 9 buts inscrits en 5 matchs, le milieu offensif du PSG (17 ans) a confirmé lors de la Coupe du Monde de la catégorie, où la France a terminé 3eme la semaine dernière. Aouchiche a fini meilleur passeur (7 offrandes) et a remporté le Ballon d’Argent, récompensant le deuxième meilleur joueur du tournoi, selon les votes d’un panel. Le natif du Blanc-Mesnil a ainsi tapé dans l’œil de divers clubs européens, dont la Fiorentina, d’après le Corriere dello Sport. Le quotidien italien souffle qu’Aouchiche a été proposé à la Viola, qui avait déjà ciblé son profil. En fin de contrat aspirant en juin prochain, il n’a toujours pas signé de bail professionnel avec le PSG.

« Adil est un titi »

Une brèche dans laquelle la Fiorentina pourrait chercher à s’engouffrer pour engager la pépite parisienne, qui a fait ses débuts avec l’équipe première en août à Metz (0-2). Il était alors devenu le plus jeune joueur à débuter un match de championnat avec Paris. S’il n’a plus joué avec le groupe pro depuis, Aouchiche serait favorable à la poursuite de son aventure à Paris, comme l’a confirmé son père Karim dans les colonnes du Parisien : « Nous sommes toujours en négociations avec le PSG.Adil est un titi, il est au PSG depuis l'âge de 12 ans. Notre fils n'est pas de passage ici. S'il peut poursuivre sa carrière au PSG, il en sera très heureux et moi aussi. » Le club parisien ayant laissé partir tant de produits de son centre de formation ces dernières années, rien ne parait gravé dans le marbre. Mais la tendance va vers une résolution possible du dossier dans les semaines à venir.