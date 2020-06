Achraf Hakimi à l’Inter Milan, le transfert se précise

Après deux ans passés au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi est bien parti pour rejoindre un autre grand club européen cet été. Depuis vendredi dernier, l’international marocain est annoncé avec insistance du côté de l’Inter Milan. Une rumeur parfaitement fondée et c’est la direction nerazzurra elle-même qui l’a affirmé. Dimanche, en marge de la rencontre de Serie A contre Parme, Beppe Marotta, le directeur général du club lombard, a certifié que le transfert était en très bonne voie et qu’il n’y avait plus que quelques détails à régler pour finaliser le deal. « Nous sommes en négociations avancées. Maintenant, nous devons conclure l'accord. Demain (lundi) sera un jour très important, je suis optimiste », a-t-il déclaré à Sky Italia.

L’Inter était passé à l’offensive en avril

L’Inter devrait donc s’entendre avec le Real Madrid pour s’assurer la venue d’un des meilleurs latéraux de l’Europe en activité. Le club italien a pris tout le monde à contre-pied sur ce dossier. Pourtant, cela fait un bon moment qu’il y œuvre discrètement en coulisses et sans faire de bruit. « Piero Ausilio a été très bon. C’est un travail qu’il a fait lors des deux derniers mois », a indiqué Marotta, en louant les efforts de son directeur sportif. Des efforts qui sont donc sur le point de porter leurs fruits.

Les plus beaux moments d'Achraf Hakimi cette saison :