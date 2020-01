Accord Karim Benzema-Real Madrid pour une prolongation de contrat

Entre Karim Benzema et le Real Madrid, l’histoire d’amour a commencé il y a plus de dix ans, à l’été 2009. Et elle va encore durer. Selon RMC Sport, l’attaquant français et le club espagnol ont en effet trouvé un terrain d’entente pour une prolongation de contrat jusqu’en 2022. L’accord aurait été trouvé il y a plusieurs semaines déjà et devrait être officialisé avant la fin de la saison. Forcément, l’ancien Lyonnais verra son salaire considérablement augmenter : RMC explique qu’il s’apprête à devenir l’un des joueurs les mieux payés du club madrilène.



Rien de surprenant, tant l’attaquant de 32 ans se montre important cette saison. « KB9 » a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en Liga, et scoré à quatre reprises pour deux offrandes en Ligue des Champions. Il est le deuxième meilleur artificier du championnat espagnol, devant Luis Suarez et à deux longueurs d’un certain Lionel Messi. Zinedine Zidane ne cesse de répéter tout le bien qu‘il pense de l’homme qui atteindra bientôt les 500 matchs avec les Merengue (il en compte actuellement 491, pour 243 buts et 127 passes décisives).