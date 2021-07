AC Milan : Un Mercato pour viser le titre ?

Les tifosi des Rossoneri attendent ça depuis maintenant plus de dix ans. En effet, l'AC Milan n'a plus gagné la Serie A depuis la saison 2010-11, une longue disette pour le club aux 18 titres en Italie. Après de nombreux rebondissements en coulisse depuis la fin de l'ère Silvio Berlusconi en 2017, les Lombards semblent avoir retrouvé un peu de calme avec Elliott Management, un fonds d'investissement américain, qui a repris la main sur la formation milanaise en 2018. L'an dernier, la formation dirigée par Stefano Pioli a terminé à la deuxième place, derrière l'Inter Milan, et a signé du même coup la meilleure saison des Milanais depuis 2012-13, qui correspond à la dernière qualification du club pour la Ligue des Champions.

Donnarumma, une lourde perte Ainsi, c'est un AC Milan qui retrouve des couleurs et de l'ambition que l'on voit ces derniers temps. Pour pouvoir joindre le geste à la parole, le club a déjà réalisé un début de mercato intéressant, malgré les départs de Gianluigi Donnaruma (Paris Saint-Germain) et Hakan Calhanoglu (Inter Milan), libres. Pour le moment, Mike Maignan est venu remplacer le récent champion d'Europe avec l'Italie, alors que les Rossoneri ont aussi levé les options d'achat de Fikayo Tomori (Chelsea) et Sandro Tonali (Brescia). Par ailleurs, Fodé Ballo-Touré vient de signer et sera la doublure de Theo Hernandez, s'il reste, à gauche. Enfin, Olivier Giroud viendra amener un peu de concurrence devant aux côtés de Zlatan Ibrahimovic.

Giroud ambitieux avec l'AC Milan « Je veux gagner quelque chose avec Milan. Je ne veux pas mettre trop de pression, mais nous jouerons pour le titre. (...) L’année dernière, j’ai suivi l’équipe et c’était une excellente saison grâce à Pioli. Je suis très heureux de pouvoir jouer pour lui », confiait l'attaquant français, peu après son arrivée en Lombardie. Reste à savoir si l'AC Milan sera en mesure de se mêler à la bataille pour le titre en Serie A, alors que la Juventus Turin tentera logiquement de reprendre son bien. En tout cas, pour le moment, l'équipe de Pioli est la plus active sur le marché des transferts et se donne les moyens d'avoir de nourrir des ambitions cette année encore.