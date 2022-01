A court de liquidités, l’AC Milan est obligé de prospecter dans les championnats mineurs pour trouver l’oiseau rare. Ainsi, et plutôt que de mettre la main sur une grosse pointure, les Rossoneri sont allés dénicher un jeune attaquant dans le championnat serbe. Il s’appelle Marko Lazetic, il a à peine 18 ans et il ne compte que 24 apparitions chez les pros. Le montant de la transaction s’élèverait à quatre millions d'euros. Pour ce qui est du contrat paraphé avec les vice-champions d’Italie, il serait de quatre ans et demi.

Une pépite serbe déjà sous pression

Du côté de Milan, Lazetic va tenter de marcher sur les pas d’autres joueurs originaires des Balkans ayant brillé par le passé dans cette formation. On pense notamment à Zvonimir Boban ou Dejan Savicevic. Il cherchera à s’imposer chez les Rossoneri, alors que son compatriote Dusan Vlahovic tentera de le faire chez le club rival de la Juventus.