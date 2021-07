Olivier Giroud vient de débarquer dans son nouveau club, l’AC Milan. L’international français passe actuellement sa visite médicale chez les Rossonerri. Dans la foulée, il paraphera son contrat (de deux ans) avant d’être présenté aux médias. Il pourra ensuite prendre la pose avec sa nouvelle tunique. Une tunique floquée du numéro 9.

Giroud a une malédiction à briser

Si dans d’autres clubs ce maillot serait un privilège, ce n’est pas vraiment le cas chez les septuples champions d’Europe. Et pour cause ; depuis Filippo Inzaghi, le numéro en question n’a réussi à personne. Pourtant, ils ont été beaucoup à se succéder dans ce domaine et certains étaient même des références à ce poste : Mandzukic, Piatek, Higuain, Destro, Andre Silva, Matri, Torres, Luiz Adriano, Lapadula, Pato.



Giroud parviendra-t-il à briser la série noire ? On l’espère pour lui, mais ce qui est certain c’est que ce n’est pas le cadeau de bienvenu idéal qu’il pouvait espérer. En voyant le bon côté des choses, on peut cependant se dire que le champion du monde a une source de motivation de plus pour réussir du côté de San Siro.