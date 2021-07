Le PSG vient de recruter le gardien italien Gianluigi Donnarumma, mais il n’a pas encore fini son mercato. Loin s’en faut. Le club de la capitale pense encore recruter en défense, afin de pallier les départs conjugués de Mitchel Bakker et de Layvin Kurzawa. Et le dévolu des dirigeants franciliens se serait porté sur Théo Hernandez.

Paris a proposé 40M€

Si l’on se fie à ce que rapporte Tuttosport, le latéral français, frère de Lucas, plait beaucoup à Leonardo et Pochettino de par son profil polyvalent. Il apporte aussi bien sur le plan défensif qu’offensif et c’est exactement le profil qu’ils recherchent. Une sorte de pendant de Hakimi sur le côté gauche.



Paris aurait même déjà concrétisé son intérêt pour l’ex-joueur de l’Atlético Madrid. La source indique qu’une offre de 40M€ a été transmise à l’AC Milan. Les Italiens l’ont jugée insuffisante. Ils ne sont cependant pas totalement opposés à l’idée d’un transfert. Les discussions restent donc ouvertes et un deal entre les deux clubs tout à fait possible.