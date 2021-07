Olivier Giroud change de clubs et de championnat. Après neuf ans passés en Premier League, l’international français a pris la direction de l’Italie et du prestigieux club de l’AC Milan. Contre un chèque de deux millions d'euros versé à son ancien club de Chelsea, il a pu signer un bail de deux ans avec les Rossoneri.

De nouveaux défis pour Giroud

Giroud arrive à San Siro pour être la doublure d’un autre attaquant expérimenté, en l’occurrence Zlatan Ibrahimovic. Il n’est pas exclu non plus que les deux anciens de la Ligue 1 soient alignés ensemble au sein de la formation lombarde. Le natif de Chambéry est motivé pour donner un nouvel élan à sa carrière. Parmi les objectifs qu’il se fixe c’est de garder sa place au sein de la sélection tricolore, et aussi atteindre la barre des 300 buts en carrière. Il en est actuellement à 283.



Pour réussir à Milan, Giroud devra cependant briser la malédiction. Ayant hérité du maillot numéro 9, il est tenu de faire mieux que tous ceux qui l’ont précédé sous cette tunique depuis le départ de Filippo Inzaghi. Un challenge qui ne doit pas faire peur au deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus.



A noter que Giroud devient le huitième français à évoluer chez les septuples champions d’Europe tout en se produisant avec les Bleus après Jean-Pierre Papin, Marcel Desailly, Christophe Dugarry, Ibrahim Ba, Vikash Dhorasoo, Philippe Mexès et Mathieu Flamini.