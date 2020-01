Étendard d'une génération dorée aux côtés de Steven Gerrard, Jamie Carragher reste l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire de Liverpool. L'ancien défenseur est aujourd'hui une voix écoutée et respectée en Angleterre. Et c'est avec un regard particulièrement avisé qu'il commente l'actualité de son club de toujours. Interrogé sur la stratégie du LFC - qui s'apprête à récupérer le titre de champion d'Angleterre après une attente de 30 ans - Carragher n'a pas caché son admiration.

"C'est bien d'acheter des joueurs mais c'est mieux de savoir ce que vous en faites"

"Liverpool achète des joueurs avec cette capacité spéciale que personne d'autre ne voit. Robertson a été acheté à Hull, Wijnaldum a été relégué à Newcastle, Salah était à Chelsea, Mané connaissait déjà la Premier League... Liverpool ne se contente pas de regarder les meilleurs clubs pour acheter les meilleurs joueurs. C'est bien d'acheter des joueurs mais c'est mieux de savoir ce que vous en faites. Parfois, nous l'oublions. Une fois que vous avez un joueur, vous devez le faire progresser, et Jürgen Klopp n'a probablement pas assez de crédit pour cela... À Liverpool on n'achète pas de superstars, on les fabrique...".