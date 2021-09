Liqui Moly StarLigue : Limoges confirme le départ de Brasseleur, attendu à Aix

Brasseleur dans le viseur d’Aix

Micke Brasseleur va donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Formé à Tremblay, l’arrière droite de 28 ans est passé par Coburg en Allemagne en raison de son manque de temps de jeu face à un certain Dika Mem, avant de rallier Issy, où il a convaincu Nîmes de lui faire confiance. Après une saison et demie sous les couleurs de la « Green Team », l’international algérien a fait le choix de rejoindre l’ambitieux club de Limoges. Toutefois, les arrivées cet été de joueurs tels Jure Dolenec et Ewan Kervadec ont fragilisé sa position dans l’effectif limougeaud. Malgré l’intérêt exprimé par plusieurs clubs étrangers, Micke Brasseleur avait fait le choix de rester à Limoges mais la donne a fini par changer. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, le club a confirmé « un accord pour mettre fin au contrat qui liait le joueur et le club jusqu’en juin 2022 ».Les dirigeants de Limoges ajoutent que leur ex-arrière droit « prend la direction d’un nouveau club pour s’investir très rapidement dans un nouveau projet ». Cette nouvelle destination devrait être Aix. Le club dirigé par Thierry Anti est, en effet, à la recherche d’éléments pour renforcer son effectif, notamment au poste d’arrière droit. Micke Brasseleur devrait ainsi trouver à Aix-en-Provence l’assurance d’un temps de jeu conséquent que Tarik Hayatoune n’était sans doute plus en mesure de lui octroyer du côté de la Haute-Vienne. Une confirmation de l’arrivée de l’ancien Nîmois au PAUC est attendu très rapidement, alors que les deux équipes se sont affrontées ce samedi dans le cadre de la 1ere journée de Liqui Moly StarLigue, rencontre à laquelle Micke Brasseleur n’avait pas pris part. « Le Limoges Handball remercie très sincèrement et amicalement Micke pour son implication et lui souhaite le meilleur sous ses nouvelles couleurs », conclut le club limougeaud.