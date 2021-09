Nîmes facile

Chambéry s'écroule à Beaublanc

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 2EME JOURNEE

Jeudi 16 septembre 2021

Vendredi 17 septembre 2021

Samedi 18 septembre 2021

Dimanche 19 septembre 2021

En attendant le match du PSG contre Toulouse dimanche en clôture de la 2eme journée de Starligue, trois équipes ont entamé la saison avec deux victoires en deux matchs. Après Créteil jeudi, ce sont Nîmes et Aix qui ont fait le plein de points.Le PAUC n'a pas connu la moindre difficulté lors de ce match, où il a attendu le quart d'heure de jeu pour faire la différence (10-8) avant s'envoler pour mener 20-11 à la pause. Les Lorrains ne sont jamais parvenus à revenir en-dessous de -7 en deuxième mi-temps et s'inclinent donc largement, malgré les 6 buts de Javier Borragan. Aix a réussi 84% de ses tirs et a pu compter sur un grand Matthieu Ong, auteur de 11 buts, alors qu'Alejandro Romero a arrêté 10 tirs.De son côté, Nîmes occupe la deuxième place, après sa victoire 34-24 sur le terrain de Chartres. Les Gardois ont mené quasiment de bout en bout cette partie (21-12, mt) et n'ont jamais tremblé, grâce notamment à leurs 76% de réussite aux tirs, aux 5 buts de Mathieu Salou et 11 arrêts de Rémi Desbonnet. Les 6 buts de Svetlin Dimitrov et d'Adrian Figueras n'ont pas suffi au CH, huitième du classement. St-Raphaël est au pied du podium ce vendredi soir, suite à sa victoire 28-21 contre Cesson-Rennes, une semaine après son nul à Montpellier.Le SRVHB a converti 70% de ses tirs et a pu compter sur les 5 buts d'Alexandru Simicu et de Raphaël Caucheteux, et les 10 arrêts d'Alexandre Demaille (6 buts pour Robin Molinie côté breton).Enfin, le match le plus spectaculaire de la soirée se déroulait du côté de Limoges où, devant un Beaublanc en folie, les Limougeauds (6emes) ont battu Chambéry (7eme) 36-33 après avoir été menés 21-17 à la mi-temps. Les Savoyards ont mené de la 8eme à la 33eme, dans le sillage notamment de Sebastian Skube et Benjamin Richert, qui finiront avec 7 buts chacun. Mais les joueurs de Limoges se sont réveillés, ont pris les commandes à la 36eme minute et ne les ont plus lâchées,Seul point noir de la soirée : la probable grave blessure au genou du capitaine de Limoges, Ingars Dude, sorti en larmes porté par ses coéquipiers.Saran -: 25-28Chartres -: 28-34- Chambéry : 36-33- Cesson-Rennes : 28-21Nancy -: 26-38Dunkerque - HBC NantesIstres - MontpellierPSG - Toulouse