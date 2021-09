Liqui Moly StarLigue (J2) : Créteil s'impose à l'extérieur

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 2EME JOURNEE

Carton plein pour Créteil. Ce jeudi soir, en ouverture de la deuxième journée de Liqui Moly Starligue de handball masculin, le club est allé s'imposer dans le Hall des Sports du Bois Joly de Saran (25-28).Mais, à la faveur d'une bien meilleure seconde période, les visiteurs, bien emmenés notamment par Valentin Aman (8 buts à 80%) et par Yoann Gibelin (8 buts à 67%), ont donc ensuite tranquillement renversé la vapeur pour s'imposer assez aisément, malgré, en face, les six buts inscrits, à 75%, par Jordi Deumal. Désormais, Créteil en est à deux victoires en autant de rencontres disputées, après celle de la première journée acquise contre Dunkerque (34-29), samedi dernier. De son côté, Saran enregistre une deuxième défaite en autant de matchs joués, après celle dans la salle de Nîmes (31-26). Par conséquent, au classement du championnat de France de handball masculin, Créteil s'empare logiquement mais évidemment provisoirement de la tête, avec quatre points. De son côté, Saran occupe la quinzième et avant-dernière place, avec zéro unité.