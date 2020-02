Cette fois, Nori Benhalima et Toulouse n'ont pas eu le dernier mot. Au match aller, dans la Ville Rose, l'arrière gauche formé dans le Var avait joué un vilain tour à son ancien club en offrant la victoire à son équipe au buzzer sur un missile à douze mètres exceptionnel. Jeudi soir en clôture de la 15eme journée de Starligue, les Toulousains ont encore terminé très fort. Mené 18-13, le cinquième du classement est ainsi revenu à -1 seulement (18-17) grâce notamment à trois buts marqués coup sur coup par Maxime Gilbert, auteur d'un sans-faute. Mais Saint-Raphaël, jamais mené dans cette partie, n'a pas laissé filer sa victoire cette fois (20-18), grâce notamment au but de la délivrance inscrit par Arthur Vigneron (3 buts).

Saint-Raphaël s'est encore fait peur



La cinquième de suite à domicile en Starligue pour Raphaël Caucheteux (4 buts) et ses coéquipiers, qui retrouvent ainsi le sourire après leur défaite de la dernière journée, à Tremblay (34-31), quatre jours après s'être fait éliminer chez eux par Dunkerque en Coupe de France. Le SRVHB, avec un tout petit but d'avance à la pause (9-8) et cette fin de match qui aurait pu lui être fatale une nouvelle fois, s'est fait peur. Grâce notamment aux arrêts de Mihai Popescu (13 arrêts à 46% de réussite), les locaux ont finalement obtenu la victoire qu'ils escomptaient pour se relancer. Battu sur son parquet par le PSG il y a sept jours, Toulouse, de son côté, repart tête basse.

Après un rude combat défensif, St-Raphaël sort victorieux du dernier duel de la #J15 face à Toulouse 💪

📊 Les Stats du match 👉 https://t.co/yipl4mqUB0 pic.twitter.com/lbsTgKFUBN



— Lidl Starligue (@LidlStarligue) February 13, 2020







STARLIGUE / 15EME JOURNEE

Mercredi 12 février 2020

Chartres - Chambéry : 26-22

Créteil - Nîmes : 28-35

Montpellier - Istres : 27-28

Nantes - Ivry : 38-24

Tremblay - Dunkerque : 28-30

Aix -PSG : 38-38



Jeudi 13 février 2020

St-Raphaël - Toulouse : 20-18



>>> Le classement