Derrière le duo de tête, Nîmes est un troisième toujours plus convaincant. A l’issue d’un match où ils ont quasiment toujours mené au score, les coéquipiers de Mohammad Sanad (9 buts sur 11 tirs) et Michaël Guigou (6 buts sur 7 tirs) se sont imposés devant leur public face à Aix (30-28) et gardent quatre points d’avance sur Toulouse.