Depuis le début de la saison, et comme souvent ces dernières années en Lidl Starligue, c'est un peu le PSG et les autres. Les autres en question, ce sont essentiellement Limoges et Montpellier, qui pourchassent tous deux les Parisiens, loin devant les autres poursuivants des joueurs de la capitale, Nantes, Nîmes et Dunkerque. Vendredi soir à l'issue des deux premiers matchs de la 10eme journée de championnat, un point sépare toujours les Limougeauds, deuxièmes, des Montpelliérains, troisièmes. Sous pression après avoir subi à Dunkerque lors de la dernière journée sa troisième défaite de la saison, le surprenant promu et néanmoins dauphin de Paris était attendu au tournant, à l'occasion de la venue d'Ivry, avant-dernier. Le LH a répondu présent en s'imposant sans trembler (32-27) face au relégable en dépit des efforts de Léo Martinez, auteur de 7 buts vendredi. Du côté de Limoges, sans surprise, la réaction est venue de son inévitable canonnier Dragan Gajic, encore étincelant (9 buts) et de son gardien Yassine Idrissi, une fois de plus décisif lui aussi (8 arrêts à 44%), notamment en fin de match alors que la victoire des siens n'était pas encore certaine.

Montpellier reste au contact



Limoges continue de faire la course à la première place et au PSG devant Montpellier. Toutefois, les Héraultais ont aligné une cinquième victoire, face à Dunkerque (26-21), qui leur permet de rester invaincus et de pouvoir espérer rapidement dépasser leur rival, sachant que les Héraultais possèdent trois matchs en moins par rapport aux ex-pensionnaires de Proligue. Largement en tête à la pause déjà face aux Nordiste (15-10), le MHB, emmené par son meilleur réalisateur de la soirée Hugo Descat (6 buts) et par Marin Sego, très précieux lui aussi dans sa cage (8 arrêts à 32%), a géré tranquillement son avance en seconde mi-temps pour conserver à l'arrivée cinq buts d'avance qui doivent beaucoup aux prouesses du portier de l'USDK Oleg Grams (5 arrêts à 45%). Entre Limoges et Montpellier, la lutte, aussi intense soit-elle, est diablement belle.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 10EME JOURNEE

Vendredi 27 novembre 2020

Limoges - Ivry : 32-27

Montpellier - Dunkerque : 26-21



Samedi 28 novembre 2020

18h00 : Nîmes - Tremblay

19h00 : Nantes - Cesson-Rennes



Dimanche 29 novembre 2020

15h20 : Créteil - PSG

17h00 : Chambéry - Saint-Raphaël



Reportés

Chartres - Aix-en-Provence

Toulouse - Istres