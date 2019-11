Les amateurs de suspense auraient bien aimé une victoire de Montpellier en terre parisienne pour empêcher un cavalier seul du club de la capitale en tête de la Starligue. Mais c’est raté. Le PSG s’est imposé 35-30 ce jeudi à Coubertin en clôture de la 9eme journée, et compte donc désormais six points d’avance sur ses concurrents. Des concurrents très nombreux puisqu’ils sont cinq à compter douze points : Montpellier, Nîmes, Toulouse, Aix et Nantes. Paris n’a jamais été mené lors de cette partie. Le MHB est en effet parvenu à tenir jusqu’à 2-2, avant que le PSG n’enclenche la marche avant, pour compter jusqu’à huit d’avance un peu avant la mi-temps (19-11, 25eme).

Sigurdsson en grande forme

Les Héraultais sont revenus à -5 à la pause (20-15) et ont réussi à conserver le même écart en deuxième mi-temps, mais jamais à le réduire. A 40 ans, l’ailier gauche islandais Gudjon Valur Sigurdsson a prouvé qu’il était encore en grande forme, avec 7 buts au compteur (70% de réussite). Mikkel Hansen en a de son côté inscrit 6, alors que le meilleur marqueur montpelliérain se nomme Valentin Porte, avec 5 buts. C’est donc une neuvième victoire en neuf matchs cette saison pour le PSG, déjà bien parti pour conserver son titre, et qui se rendra chez la lanterne rouge, Créteil, la semaine prochaine. De son côté, le MHB disputera un match déjà important en vue de la deuxième place, contre Aix.