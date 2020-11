Nîmes a souffert, Nantes a déroulé

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 10EME JOURNEE

Vendredi 27 novembre 2020

Samedi 28 novembre 2020

Dimanche 29 novembre 2020

Reportés

Même si l'intouchable PSG, et, à un degré moindre, Limoges et Montpellier continuent d'imprimer un rythme assez fou dans les hautes sphères de la Lidl Starligue, il ne sera pas facile pour eux de décramponner les deux autres poursuivants des hommes de la capitale : Nantes et Nîmes. Nantais comme Nîmois ont bien l'intention de rester le plus proche possible du podium provisoire avec l'espoir de profiter de la première baisse de régime de leurs rivaux pour les dépasser, et ils ne se gênent pas pour le démontrer week-end après week-end. Pour le moment, les rôles restent les mêmes, mais au lendemain des nouveaux succès de Limoges et de Montpellier, vendredi,face à des Bretons décrochés d'entrée et de nouveau assommés plus tard, en début de seconde mi-temps, alors que Mathieu Salou (4 buts) et les siens étaient revenus à trois buts (15-12 pour Nantes à la pause),pour prendre le dessus face aux joueurs de Joël Da Silva, très accrocheurs. Après avoir mieux entamé le match (les Franciliens ont mené pendant les vingt premières minutes), Tremblay, distancé ensuite, a d'ailleurs trouvé la force en toute fin de match de revenir à une longueur des Gardois, alors qu'il ne restait plus que quatre minutes à jouer. Portée par ses deux buteurs Quentin Minel (9 buts) et Mohammed Sanad (10), l'USAM n'a pas craqué pour autant, et l'emporte finalement de trois buts (30-27) face à cette équipe de Tremblay qui n'a toujours pas gagné. Au classement, Nantes, 4eme, devance désormais Nîmes, 5eme, qui compte deux matchs en plus que les Ligériens.- Ivry : 32-27- Dunkerque : 26-21- Tremblay : 30-27- Cesson-Rennes : 41-2115h20 : Créteil - PSG17h00 : Chambéry - Saint-RaphaëlChartres - Aix-en-ProvenceToulouse - Istres