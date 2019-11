Starligue (J10 ) : St-Raphaël enfonce Chambéry

Saint-Raphaël poursuit sa remontada ! Après avoir débuté la saison par six matchs sans victoire (cinq défaites puis un nul) alors qu’ils prétendaient à l’Europe, les Varois ont signé une quatrième victoire d’affilée ce jeudi en clôture de la 10eme journée. Ils se sont offert le scalp de Chambéry, un autre prétendant à l’Europe désormais mal en point (11eme), qui signe un troisième match sans victoire : 28-23. Après vingt premières minutes équilibrées (8-6), St-Raphaël a appuyé sur l’accélérateur, pour mener 14-8 à la mi-temps. Mais grâce à un 6-0 réussi entre la 39eme et la 44eme minute, Chambéry est parvenu à revenir à 17-17, mais jamais passer devant. Après un chassé-croisé entre les deux équipes, les Varois ont finalement réussi à faire la différence dans les dix dernières minutes. Ils terminent avec 60% de réussite aux tirs, et Raphaël Caucheteux avec 7 buts. Mihai Popescu a quant à lui réussi 14 arrêts (44%). Les 7 buts de Fahrudin Melic n’ont en revanche pas suffi à Chambéry, qui n’a rentré que 48% de ses tirs. Désormais huitième, St-Raphaël aura la tâche bien plus ardue la semaine prochaine, en se déplaçant chez les PSG. De son côté, Chambéry recevra l’un des nombreux dauphins du club parisien, Nantes.



HANDBALL – LIDL STARLIGUE / 10EME JOURNEE

Mercredi 20 novembre 2019

Créteil - PSG : 29-38

Dunkerque - Tremblay : 24-19

Nantes - Istres : 29-26

Nîmes - Chartres : 32-25

Toulouse - Ivry : 32-23

Montpellier - Aix : 32-26



Jeudi 21 novembre 2019

Saint-Raphaël - Chambéry : 28-23