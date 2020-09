Starligue (J1) : Nîmes démarre sur une large victoire

✅ VICTOIRE 31-23 ✅

🤩 Quel match ! Notre Green Team s'impose pour cette première journée de @LidlStarligue avec la manière 💪

Un grand merci à vous, pour votre présence et ce soutien important 🙏#USAM #NIMES #GARD pic.twitter.com/9M5jNbBdkv

— USAM Nîmes Gard (@USAMNIMESGARD) September 25, 2020

STARLIGUE / 1ERE JOURNE

Jeudi 24 septembre 2020

Vendredi 25 septembre 2020

Samedi 26 septembre 2020

Dimanche 27 septembre 2020

Nîmes démarre fort !D'entrée, les Gardois ont mis la main sur cette rencontre, avec très vite un avantage de 8 buts. Les Limougeauds, bien aidés par Dragan Gajic (8 buts dans ce match) sont un temps revenus à quatre longueurs, mais Nîmes n'a pas tardé à reprendre son envol et à décrocher de nouveau son adversaire pour finalement terminer avec un écart final de +8 lors de cette 1ere journée de Starligue qui avait réservé des débuts dans leur salle à Rémi Desbonnet (13 arrêts à 37%, trois interceptions et deux buts) et à ses coéquipiers. Les Gardois en ont profité pour faire le plein de confiance, à l'image d'un Mohammad Sanad déjà très inspiré (5 buts) et meilleur marqueur de l'USAM dans cette rencontre. Le troisième du dernier exercice n'a pas manqué sa première.- Tremblay : 29-24Cesson-Rennes - Saint-Raphaël : 27-27- Limoges : 31-23: Montpellier - Chartres: Chambéry - Toulouse: Nantes - Ivry: PSG - Aix-en-ProvenceCréteil - Dunkerque a été reporté.