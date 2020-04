Sagosen pourra-t-il dire adieu au PSG ?

🤾♂️ EHF Champion's League

Il est possible, malheureusement de plus en plus probable au vu de la tournure des événements sanitaires, que Sander Sagosen ait déjà terminé sa carrière sous le maillot du Paris Saint-Germain. François-Xavier Houlet se souvient : « On a eu la chance de le faire découvrir à la plupart des gens il y a trois ou quatre ans, sur beIN, avec la Golden League qui rassemble à chaque fois la Norvège, la France et le Danemark. Il avait 18 ou 19 ans, c’était assez bluffant. Assez vite, on a vu qu’il était capable de tout faire très tôt, un peu à l’image de Nikola Karabatic. C’était du même acabit dans l’attaque, la transition, cette faculté un peu naturelle à mener le jeu et les hommes. S’il est sur le terrain ou pas, ça n’a rien à voir. »A côté des expérimentés Nikola Karabatic ou Mikkel Hansen - pour ne citer qu’eux - difficile de lui faire porter le chapeau de l’incapacité du PSG, pour le moment, à remporter la Ligue des Champions. Impossible, même. Ce qu’on retiendra de ses trois ans dans la capitale ne sera que du pur bonheur et plaisir. « Comme tout le monde, il lui a fallu un peu de temps pour s’adapter à l’agressivité défensive en France. Il est arrivé à 21 ans… Puis, lors de la deuxième saison, il a été beaucoup utilisé avec Mikkel Hansen. Et cette saison, peut-être parce qu’il y avait l’Euro chez lui, en Norvège, ou parce qu’il était libéré à propos de son avenir, il a pris une toute autre dimension. Il est devenu un patron, il est incroyable. Il décide du jeu, des passes et surtout de la défense, c’est là où il a le plus progressé. »La conclusion de notre consultant est limpide : « Potentiellement, c’est le joueur le plus complet du monde. » Alors, inutile de se mentir, et le constat est d’autant plus énervant en cette saison pour le moins atrophiée : son départ, conjugué à celui du gardien Rodrigo Corrales, laissera forcément un vide. « Pour les deux, ce ne sont pas des choix contre Paris, mais bien en faveur des nouveaux clubs, notamment un choix de vie pour Sagosen à Kiel. Néanmoins, les deux l’ont dit très tôt, ce qui permet de se préparer. Et la collaboration reste plutôt bonne, puisque Sagosen réussit sa meilleure saison. » L’histoire retiendra peut-être (sans doute ?) que Paris aura réuni ensemble les meilleurs de tous les temps. Qu’ils soient passés, présents et même futurs.