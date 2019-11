Plus de peur que de mal pour Nedim Remili. L’arrière droit du PSG Handball ne sera finalement absent « que » trois semaines, en raison d’une entorse de la cheville droite subie dimanche dernier dès la cinquième minute du match de Ligue des Champions contre Flensburg (victoire 32-30 des Parisiens). L’international français de 24 ans manquera donc les rencontres face à Créteil et St-Raphaël en Starligue, Aalborg et Barcelone en Ligue des Champions, et Montpellier en Coupe de la Ligue.