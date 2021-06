Nantes : Rock Feliho sera retraité dimanche

Trois Coupes nationales pour Feliho

Le Rock va prendre sa retraite ! Vingt-et-ans après ses débuts professionnels du côté de Sélestat, Rock Feliho, qui fêtera ses 39 ans en août, a annoncé ce lundi qu’il arrêterait sa carrière dimanche, à l’issue de la finale ou de la petite finale de la Ligue des Champions à Cologne avec le club dont il porte les couleurs depuis 2010, Nantes. «, a déclaré l’arrière gauche et capitaine, très ému, lors d’une conférence de presse. Je suis chanceux d’avoir eu autant de coéquipiers avec qui j’ai noué des liens sur et en dehors du terrain. Merci à mes coéquipiers pour leur confiance, quand je vois l’évolution de certains je suis tellement fier (...) Merci à tous les salariés administratifs du club, avec qui j’aimerai aller discuter ou boire des cafés, et que je rejoindrai dans un avenir proche. J’ai pu les côtoyer et les voir œuvrer en coulisses pour la réussite de ce grand club qu’est devenu le HBC Nantes ».Rock Feliho va désormais passer du côté sportif au côté administratif au sein du club nantais. Mais le natif de Cotonou au Bénin espère auparavant inscrire une nouvelle ligne à son palmarès, lui qui a été finaliste de la Ligue des Champions 2018 et de la Coupe de l’EHF en 2013 et 2016, mais aussi vainqueur de la Coupe de la Ligue 2015, de la Coupe de France 2017 et du Trophée des Champions 2016, et élu meilleur défenseur du championnat de France Tout avec le H, bien sûr.Il disputera samedi la demi-finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone, avant une finale ou une petite finale contre le PSG ou Aalborg. Pour un final en apothéose ?