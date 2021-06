Nantes : Robin sort de sa retraite et signe comme doublure au « H » !

Tout juste retraité, Mickaël Robin reprend déjà sa carrière ! La saison terminée, le gardien de 36 ans avait décidé de raccrocher et de tourner le dos à vingt années chez les professionnels. Finalement, sa retraite attendra. Sollicité par Nantes pour devenir la doublure d'Emil Nielsen, la saison prochaine dans le but du "H", Robin s'est laissé tenter. Le natif de Strasbourg a donc accepté de relever ce dernier challenge proposé par le récent demi-finaliste de Ligue des Champions et de repousser du même coup sa retraite d'un an. Le portier passé par Sélestat, Chambéry, Montpellier, Cesson-Rennes mais aussi l'immense FC Barcelone - son unique expérience à l'étranger, le temps d'une pige de trois mois en 2014 en tant que joker médical - s'est en effet engagé pour un an en faveur du club nantais, qui a dévoilé vendredi le nom de ses premières recrues pour le prochain exercice, dont Robin, renfort totalement inattendu et réelle surprise de cette première short-list de renforts.

Nantes voulait Hallgrimson, mais cela n'a pas pu se faire

A l'origine, le "H" avait songé au jeune international islandais Viktor Hallgrimson pour pallier le départ de Cyril Dumoulin à Tremblay. Le transfert n'a finalement pas pu se faire, et les dirigeants nantais se sont tournés vers l'Alsacien, qui avait, certes, décidé de prendre sa retraite et fait ses adieux il y a quelques jours, mais avait assuré paradoxalement en parallèle qu'il se sentait prêt physiquement à une nouvelle saison au plus haut niveau. Un discours parfaitement reçu par Nantes, qui a également annoncé vendredi les arrivées de l'ailier droit portugais de Tremblay Pedro Portela, du pivot espagnol du club de Leon Ruben Marchan ainsi que de l'arrière droit suédois d'Ivry Linus Persson et de l'arrière gauche russe du Meshkov Brest Alexander Shkurinskiy. Au rayons prolongations, Kiril Lazarov, Valero Rivera et Thibaud Briet ont rempilé respectivement jusqu'en 2022, 2023 et 2025. Théo Monar, élu meilleur Espoir de la saison, a lui logiquement paraphé son premier contrat pro.