Montpellier repart, Saint-Raphaël va mieux

Après deux matches nuls de rang en championnat, Montpellier a renoué avec la gagne ce mercredi dans le cadre de la 8e journée de la Starligue.

Le MAHB a disposé d’Ivry (27-24), se plaçant seul ainsi en deuxième position du classement, à deux longueurs d’un PSG qui jouait en Ligue des champions ce soir (victoire à Flensbourg 29-30). En attendant les répliques éventuelles d’Aix et Nantes.

Toulouse s’invite du reste sur le podium, provisoirement, après son succès sur Istres (28-25). Saint-Raphaël confirme son renouveau avec une victoire devant Tremblay (29-26). Pas de vainqueur en revanche entre Dunkerque et Chartres (24-24) et entre Créteil et Chambéry (25-25).