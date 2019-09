Montpellier: Porte regrette le manque de rigueur du MHB 

Montpellier a subi un premier revers contre le voisin Nîmois mercredi dans le cadre de la 2e journée de championnat (25-24). Le club gardois au sein duquel un certain Michael Guigou est arrivé cet été... L'ailier, ancien symbole du club héraultais, n'a pas tremblé et Nîmes s'est imposé à la dernière seconde sur un but de Salou. "Malgré une combativité jusqu’au bout, nous avons été rattrapés par notre manque de rigueur. Rageant", a réagi Valentin Porte sur Twitter.

Un revers, après celui face au PSG au Trophée des champions, qui ne va pas mettre le MHB en confiance alors que la Ligue des champions va débuter. Avec le Vardar Skopje, champion en titre, comme premier adversaire.