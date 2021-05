Montpellier : Porte prolonge jusqu'en 2024

« Exemplaire dans tous les domaines »



A la veille de la finale de la Coupe de France qui opposera à Créteil samedi soir Montpellier au PSG,L'international français (140 sélections), dont le bail arrivait à terme à l'origine en 2022,Pour le plus grand plaisir de son président Julien Deljarry, premier ravi de pouvoir continuer de s'inscrire dans la durée avec le double champion du monde (2015 et 2017), médaillé d'argent aux Jeux de Rio 2016 et champion d'Europe (en 2014) avec les Bleus. « Valentin est un joueur avec énormément de talent et son implication est totale en tant que joueur mais aussi capitaine de cette équipe. Il nous semblait incontournable de renouveler son contrat et de continuer à écrire l’histoire avec lui », avoue l'homme fort du MHB sur le site officiel du club qui pourrait remporter sa 14eme Coupe de France samedi soir sur le parquet cristolien en cas d'exploit face aux redoutables Parisiens.Pour Porte, arrivé en 2016 dans l'Hérault en provenance de Toulouse, il s'agirait de la première. En 2017, lors de sa première saison sous les couleurs montpelliéraines, le Versaillais avait bien disputé la finale, mais il s'était incliné nettement (37-32) avec ses coéquipiers face à Nantes. En revanche, depuis qu'il a posé ses valises chez le club sacré quatorze fois champion de France (mais plus jamais depuis 2012),lors d'une même année qui avait vu l'arrière droit de l'équipe de France et le MHB soulever également le Trophée des Champions. Deux titres auxquels l'ancien joueur du Fenix avait grandement contribué. Ce qui fait dire à son entraîneur Patrice Canayer que Valentin Porte « incarne ce que vous avez envie que le sportif incarne » et « est exemplaire dans tous les domaines ». Sa prolongation a donc comme le goût d'une victoire pour le MHB.