Montpellier domine Chambéry

Montpellier a conforté sa troisième place du championnat en dominant Chambéry (24-22), jeudi soir, lors du choc de la 15e journée de Lidl Starligue.

Le MHB a pu compter sur un excellent Melvyn Richardson, auteur de 9 buts, et sur les 14 arrêts de Vincent Gérard. Du côté des Savoyards, qui restent cinquièmes, Fahrudin Melic a inscrit 8 buts.

"On aurait aimé tuer le match un peu plus tôt mais on a bien joué, on est tombé sur un Yann Genty performant qui les empêche de prendre l'eau. On met Chambéry à distance et on est très satisfait", a réagi Vincent Gérard sur beIN SPORTS.