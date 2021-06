LNH : Les grandes dates de la saison 2021-2022 officialisées

Les clubs de handball professionnel sont fixés. A l’occasion d’une réunion organisée ce mardi, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de handball (LNH) a officiellement validé le calendrier général de la saison 2021-2022, qui marque un retour à la normale après les nécessaires adaptations liées à la crise sanitaire effectuées cette saison. Le principal changement consiste au retour de la Coupe de la Ligue, qui avait été mise en sommeil pour libérer des dates permettant de reprogrammer d’éventuels matchs reportés liés au coronavirus. Toutefois, cette compétition sera programmée sur la première moitié de la saison, avec un Final Four prévu les 18 et 19 décembre 2021. De plus, seuls les seize clubs engagés en Liqui Moly Starligue seront engagés, avec entrée en lice des clubs participant à la Ligue des Champions, le PSG et Montpellier si ce dernier obtient l’aval de l’EHF, en quarts de finale.

Les championnats relancés début septembre

Concernant les championnats, la reprise est d’ores-et-déjà prévue pour le 10 septembre concernant la Proligue quand l’élite devra attendre 24 heures de plus, soit le 11 septembre, pour renouer avec la compétition. Un calendrier qui laissera un mois aux internationaux concernés par le tournoi olympique pour récupérer et préparer cette saison 2021-2022 qui sera disputée par seize clubs dans chacune des deux divisions professionnelles. Des championnats qui se dérouleront sur 30 journées avec une conclusion prévue le 8 juin 2022 pour l’élite quand une phase finale aura lieu les 4 et 5 juin concernant la Proligue. A cela s’ajoutera une Coupe de France pleine et entière, contrairement à l’édition 2020-2021 qui s’est limitée à une finale opposant le PSG à Montpellier, deux premiers de l’élite. Une compétition dont la finale aura lieu le 11 juin 2022.