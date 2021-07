Liqui Moly StarLigue - PSG : Arrivée à l'été 2022 du gardien Jannick Green

Le Paris Saint-Germain Handball est heureux d’annoncer la signature du gardien danois pour deux ans, jusqu'en 2024.

Green : « Un challenge qui s’annonce passionnant »

Le PSG prépare activement l’avenir. A un an de la fin du contrat de Vincent Gérard, qui s’est d’ores-et-déjà engagé avec Saint-Raphaël pour la suite de sa carrière, et alors que sa doublure Yann Genty ne devrait pas plus entrer dans les plans du club de la Capitale, c’est un joli coup que Thierry Omeyer et Raul Gonzalez Gutierrez ont officialisé ce jeudi. Champion olympique en 2016 et champion du monde en 2019, le gardien international danois Jannick Green (123 sélections) va quitter le club allemand de Magdebourg l’été prochain pour intégrer l’effectif du PSG. Après avoir porté les couleurs des clubs danois de Lemvig-Thyboron, Aalborg puis Bjerringbro-Silkebord avant de rejoindre le championnat allemand en 2014, le joueur de 32 ans va ainsi découvrir un troisième championnat au sein d’un club qui réaffirme son ambition avec la signature d’un gardien de très haut niveau. Une signature, effective à compter de l’été 2022, qui porte sur les deux saisons suivantes.Après avoir officiellement signé son contrat, le futur gardien parisien s’est dit « fier d’écrire le prochain chapitre de (sa) carrière à Paris ». « M’engager avec un club de cette envergure est un honneur pour moi. Par sa longévité au plus haut niveau, le Paris Saint-Germain fait plus que jamais partie des meilleurs au monde, a ajouté Jannick Green dans un communiqué du club. Comme c’est le cas depuis de nombreuses saisons, nous continuerons de viser l’excellence dans toutes les compétitions auxquels nous participerons. C’est un challenge qui s’annonce passionnant. J’ai hâte de le relever et d’intégrer cet effectif. » De son côté, le directeur général délégué du PSG Jean-Claude Blanc s’est félicité de voir le club parisien « accueillir l’un des meilleurs gardiens du championnat allemand ». Le gardien danois est d’ores-et-déjà présenté comme « un élément clé » de l’effectif parisien dans les années à venir par son expérience. Mais Jannick Green ne devrait toutefois pas être le seul gardien à rallier le PSG dans les mois à venir puisque le nom de l’international norvégien Thorbjorn Bergerud gravite autour du club de la Capitale.