Lidl Starligue/Proligue : Le nouveau ballon dévoilé

Le 24 septembre et le 2 octobre prochains seront donnés les coups d’envoi respectifs des saisons 2020-21 de Lidl Starligue et de Proligue. Et qui dit nouvelle saison dit nouveau ballon, et il a été dévoilé ce jeudi ! Toujours fourni par l’équipementier danois Select Sport, il est principalement rouge et bleu, avec un peu de blanc.« Des sessions d’échange ont permis aux différents capitaines de partager leur préférence et de sélectionner parmi plusieurs designs celui du nouveau ballon : une base bicolore marine et rouge qui garantit une excellente visibilité sur le terrain aux différents acteurs du jeu », fait savoir la Ligue nationale de handball. De leur côté, les entraîneurs se sont exprimés sur les valeurs qui représentent le mieux et leur sport ainsi que leur philosophie, et ils ont retenu les mots « maîtrise », « plaisir », « engagement », et « solidarité ».« Après l’annonce du calendrier de la saison 2020-2021, la révélation du ballon officiel Select de la LNH marque une étape importante vers le redémarrage tant attendu de nos compétitions. Dans ce cadre, je n’ai pas de doute sur le fait que le nouveau ballon Select fera une fois de plus l’unanimité auprès des joueurs, des entraîneurs et des fans :Il me tarde de découvrir le ballon en action, et me réjouis de poursuivre l’aventure aux côtés de notre équipementier officiel », s’est réjoui Olivier Girault, le président de la LNH. Ce ballon sera utilisé pour la première fois le 24 septembre, lors de l’un des matchs de la 1ere journée de Lidl Starligue. Rappelons que les affiches sont : Cesson – St-Raphaël, Chambéry – Toulouse, Créteil – Dunkerque, Istres – Tremblay, Montpellier – Chartres, Nantes – Ivry, Nîmes – Limoges et PSG – Aix.