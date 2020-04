Lidl Starligue : Une nouvelle génération s'affirme de plus en plus

A l’image de l’équipe de France depuis le titre mondial acquis à domicile en 2017, la Lidl Starligue voit petit à petit une nouvelle génération émerger et s’épanouir. Si des joueurs comme Michaël Guigou, Nikola Karabatic, Kiril Lazarov ou encore Valentin Porte restent des références, les clubs misent de plus en plus sur une jeunesse prometteuse.

Une nouvelle génération qui a déjà gravé en elle la gagne puisque l’équipe de France junior reste sur un titre de champion du monde en 2019 avec une démonstration de force en finale face à la Croatie (28-23), victoire précédée d’une finale perdue d’un rien face à la Slovénie (31-30) lors du championnat d’Europe junior en 2018. Une vague de jeunesse qui touche notamment les cadors de notre championnat.

Melvyn Richardson, héritier et précurseur



L’éclosion au plus haut niveau de jeunes talents ces dernières années a été lancée par les débuts fracassants de Melvyn Richardson. Lancé dans le grand bain par son père, Jackson Richardson, sous les couleurs de Chambéry, c’est désormais à Montpellier que l’arrière droit ou demi-centre s’épanouit, devenant un homme de base pour Patrice Canayer, avec la victoire en Ligue des Champions en 2018 comme principale réussite.

Mais Montpellier peut également compter sur une autre pépite en la personne de Kyllian Villeminot. Meilleur demi-centre du Mondial junior 2019, le demi-centre, quatrième meilleur buteur du MHB cette saison (49 buts) en Lidl Starligue, est appelé à prendre la succession de l’expérimenté Diego Simonet et a pris part à l’ensemble des matchs du club héraultais en championnat depuis le début de l'exercice 2019-2020.

Yanis Lenne (57 buts) fait également partie du renouvellement de l’effectif voulu par les dirigeants montpelliérains et Patrice Canayer au premier chef, lui qui se retrouve après un passage difficile au FC Barcelone, entrecoupé par un prêt au PAUC.

Prandi va monter d’un cran



Venu prêter main forte aux Bleuets en toute fin de compétition l’an passé, Elohim Prandi est l’autre porte-étendard de cette nouvelle génération. Fils des anciens internationaux Raoul Prandi et Mézuela Servier, le puissant arrière gauche de Nîmes, meilleur buteur du club gardois cette saison (94 buts) a déjà tapé dans l’œil des plus grands.

Subissant le départ en fin de saison de Sander Sagosen, le PSG Handball a décidé de miser sur le joueur âgé de 21 ans avec un contrat de trois ans. Il y rejoindra la « classe biberon » du club de la capitale qui, s’il verra Edouard Kempf rallier Toulouse la saison prochaine, pourra toujours compter sur Dylan Nahi (41 buts), Adama Keita (9 buts) ou encore Benoît Kounkoud (31 buts) pour les saisons à venir.

Des valeurs montantes sur lesquelles les dirigeants parisiens comptent pour mener le club au sommet de la hiérarchie européenne. Mais les recruteurs des clubs de Lidl Starligue auront sans doute un œil sur l'antichambre de l'élite qu'est la Proligue, où un certain Valentin Kieffer (31% d’arrêts cette saison), élu meilleur gardien de but lors du Mondial junior 2019, évolue sous les couleurs de Sélestat. Le handball français, grâce à la qualité indéniable de sa formation, sait qu'il a de l’avenir et beaucoup de talent devant lui.