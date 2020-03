Lidl Starligue : Un passage à 16 clubs la saison prochaine ?

Nul ne sait quand la saison de Lidl Starligue, suspendue le 13 mars dernier à huit journées de la fin pour cause de pandémie de coronavirus, pourra reprendre, mais en attendant les dirigeants de la Ligue et des clubs tentent de trouver des solutions aux conséquences économiques de cette suspension qui s’annonce longue (voire d’annulation ?). Selon les informations de L’Equipe, le passage de 14 à 16 clubs dans l’élite du handball masculin français la saison prochaine est sérieusement envisagé, afin de soulager les finances des clubs. Ainsi, il n’y aurait pas de descente (Tremblay et Créteil occupent actuellement les deux dernières places, et sont assez décrochés) et deux montées (Cesson-Rennes et Limoges, les deux plus gros budgets, occupent les deux premières places de Proligue). Cela permettrait ainsi aux clubs qui pensaient descendre de rester une saison de plus dans l’élite, avec tous les revenus que cela comporte, et à tous les clubs, en général, de disputer quatre matchs de plus la saison prochaine et ainsi faire rentrer plus d’argent dans les caisses.

Un passage à 16 de toute façon prévu pour la saison suivante

« On sait que plusieurs clubs sont en difficulté économique, ils peuvent perdre les recettes de plusieurs journées de Championnat et des partenaires peuvent leur faire défaut. Ce serait délicat de tirer les conséquences d'un classement tronqué, surtout en bas de tableau, cela pourrait signer l'arrêt de mort de certains clubs », explique Etienne Capon, le directeur général de la LNH, dans les colonnes du quotidien sportif, qui précise que le passage à 16 clubs était de toute façon en projet pour la saison 2021-22.