Lidl Starligue : Trois affiches diffusées le week-end dès la saison prochaine

Trois affiches diffusées le vendredi, le samedi et le dimanche

Les clubs pourront prendre des initiatives

L’EHF n’a pas laissé la moindre marge de manœuvre à la LNH. Alors que, dans le cadre de la refonte des Coupes d’Europe et notamment sous la pression des clubs allemands, la Fédération Européenne de handball a décidé de modifier la programmation des matchs de Ligue des Champions, les mercredis et jeudis, et de la toute nouvelle Ligue Européenne, placée les mardis, la Ligue Nationale de handball ne peut que s’adapter. Programmées depuis plusieurs saisons le mercredi et le jeudi soir, les matchs de Lidl Starligue retrouveront une programmation dans le courant du week-end sauf si le calendrier, qui sera plus surchargé que jamais lors de la saison 2020-2021, permet une programmation en semaine le mardi et le mercredi.Cette réorganisation des journées de Lidl Starligue n’est pas sans conséquences sur la diffusion de l’élite du handball français à la télévision. Partenaire de la LNH depuis 2014 et au moins jusqu’en 2023, beIN Sports ne renouvellera pas le dispositif inédit mis en place la saison dernière et qui permettait aux passionnés de handball d’avoir accès à l’intégralité des rencontres en direct. Dès la première journée de la saison 2020-2021, programmée du 24 au 27 septembre, beIN Sports proposera sur ses antennes les trois meilleures affiches de chaque journée. La première sera programmée le vendredi à 20h00 avant une rencontre le samedi à 19h00 puis un dernier match le dimanche à 17h00. Dans le cadre d’une journée en semaine, le diffuseur officiel de la Lidl Starligue diffusera une affiche le mardi soir puis une deuxième le mercredi soir avec un coup d’envoi programmé entre 20h00 et 21h00.Si ces deux ou trois affiches seront diffusées en exclusivité seront diffusées à coup sûr par beIN Sports, les autres matchs de chaque journée, ainsi que ceux de la Proligue, pourront également être diffusés... par les clubs eux-mêmes. En effet, la LNH a confirmé que « la LNH et l’ensemble des 30 clubs professionnels pourront produire et diffuser sur leurs supports digitaux les matchs non retransmis afin d’offrir une couverture élargie aux supporters de handball ». Si un club, avec le soutien de la LNH, devait produire la diffusion de ses rencontres, « les abonnés de beIN Sports pourront également bénéficier de ces images sur les antennes et les réseaux de la chaîne ». La Lidl Starligue va voir sa programmation évoluer, mais les ambitions resteront intactes malgré les conséquences de la crise sanitaire sur l’économie de ses clubs.