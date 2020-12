À compter du 15 janvier, @Thierry_Omeyer sera le nouveau manager général du Paris Saint-Germain Handball.

« Fier d’associer d'anciens joueurs à la gestion du club »

Un « Expert » succède à un « Barjot » au Paris Saint-Germain. En effet, alors que Bruno Martini était le manager général du club depuis 2010, ce dernier avait annoncé mi-décembre son envie de changer de voie., comme l'a annoncé le club parisien ce mercredi via un communiqué. Dans l'encadrement de la formation qui a terminé 3eme de la dernière Ligue des Champions, lors du Final Four disputé cette semaine à Cologne,Retraité depuis peu, « Titi » a effectué sa fin de carrière professionnelle au PSG de 2014 à 2019 et va donc passer un nouveau cap dans sa nouvelle vie, un peu plus loin des terrains., mais aussi sur l’ensemble des collaborateurs du Club pour remporter de nouveaux succès. En tant que manager général de la section Handball, Thierry rapportera directement au Directeur Général Délégué. Fier d’associer d'anciens joueurs à la gestion du Club, le Paris Saint Germain lui adresse tous ses vœux de réussite dans l'exercice de ses nouvelles missions », peut-on notamment dans lire dans le communiqué de l'actuel leader de la Lidl Starligue. «Je tiens à remercier, du fond du coeur, toutes les personnes qui m'ont accompagné au cours de cette magnifique expérience, et en premier lieu Jean-Claude Blanc », avait pour sa part déclaré Martini, dans des propos repris par L'Equipe.